L’Inter e il dopo Dumfries | fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CMIT

Si riaccende una pista per la corsia destra: tutte le soluzioni al vaglio della dirigenza nerazzurra per ovviare al pesante all’infortunio dell’olandese Una mazzata per l’ Inter l’infortunio di Denzel Dumfries, costretto all’operazione per risolvere il problema alla caviglia e che non rientrerà prima di fine febbraio. La dirigenza dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Un guaio non di poco conto per Chivu, che sarà costretto a rinunciare al nazionale olandese per almeno due mesi. L’allenatore rumeno per il momento continuerà a puntare su Luis Henrique sulla corsia destra, confermando il brasiliano dal primo minuto anche nella semifinale di questa sera in Supercoppa a Riyadh contro il Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

