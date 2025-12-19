L’Inter e il dopo Dumfries | fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CMIT
Una mazzata per l' Inter l'infortunio di Denzel Dumfries, costretto all'operazione per risolvere il problema alla caviglia e che non rientrerà prima di fine febbraio. La dirigenza dell'Inter (Ansa) – Calciomercato.it Un guaio non di poco conto per Chivu, che sarà costretto a rinunciare al nazionale olandese per almeno due mesi. L'allenatore rumeno per il momento continuerà a puntare su Luis Henrique sulla corsia destra, confermando il brasiliano dal primo minuto anche nella semifinale di questa sera in Supercoppa a Riyadh contro il Bologna.
Inter a caccia del dopo Dumfries, out almeno fino a marzo In cima alla lista c'è Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004 attualmente al Genoa Secondo La Gazzetta dello Sport, quello del giocatore è il profilo perfetto per i parametri nerazzurri
Chivu: "Cosa cambia per me vincere eventualmente un trofeo dopo pochi mesi A me non cambia niente, non sono a caccia di reputazione. Mi interessa il percorso di questo gruppo, sono bravi e meritano tanto per quello che sono dal punto di vista umano.
