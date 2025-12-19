L’insicurezza dei giovani si abbatte sulla demografia Lo studio di Magna Carta

L’insicurezza dei giovani italiani influisce sulla demografia, creando un paradosso che attraversa il mondo del lavoro. Nonostante la presenza di stabilità, questa non garantisce serenità, alimentando incertezza e sfiducia. Uno scenario complesso che richiede attenzione e riflessione per comprendere le radici di questa crisi e le sue implicazioni sul futuro del Paese.

C’è un paradosso che attraversa il lavoro giovanile italiano come una linea carsica: la stabilità c’è, ma non rassicura. Il contratto arriva, talvolta persino a tempo indeterminato, eppure il futuro resta opaco. È un dato controintuitivo, ma è esattamente ciò che emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio sulla crisi demografica della Fondazione Magna Carta: oltre la metà degli under 35 non si sente davvero sicura, anche quando formalmente “sistemata”. Non è una sensazione vaga. I numeri raccontano una storia precisa. Tra i 16 e i 25 anni la stabilità percepita non arriva a 5 su 10, mentre tra i 26 e i 34 anni si ferma poco sopra il 6. 🔗 Leggi su Formiche.net

