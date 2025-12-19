L’inflazione nel calcio Oggi il Psg per Neymar dovrebbe pagare 300 milioni La Juve per Higuain 125 invece di 90

Marca ha rivelato quali sono stati i 25 acquisti più onerosi della storia del calcio, facendo riferimento anche a quali potrebbero essere i prezzi attuali dei giocatori, nel calciomercato di oggi. Nella classifica, è presente anche Gonzalo Higuain. Gli acquisti più onerosi della storia del calcio: c’è anche Higuain alla Juventus. Attraverso una tabella di Betfair, l’acquisto più oneroso resta quello di Neymar al Psg di 222 milioni; ad oggi, potrebbe essere di circa 305 milioni. Mbappé al secondo posto (180 milioni), nel 2025 potrebbe costare fino a quasi 250 milioni. Ousmane Dembelé, pagato dal Barcellona poco più di 200 milioni, ad oggi sarebbe costato circa 50 milioni di euro in meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

