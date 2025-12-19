L’indiscrezione dalla Grecia | Atene valuta una forza militare congiunta con Israele e Cipro nel Mediterraneo
Un’indiscrezione dalla Grecia suggerisce che Atene stia valutando la creazione di una forza militare congiunta con Israele e Cipro nel Mediterraneo. Con almeno 2.500 soldati e capacità navali e aeree, questa alleanza potrebbe rafforzare la presenza nella regione, aumentando la stabilità e la sicurezza. La proposta evidenzia un nuovo capitolo nelle relazioni tra i paesi, puntando a un ruolo più attivo nel controllo e nella difesa del Mediterraneo orientale.
Israele, Grecia e Cipro potrebbero formare una forza militare congiunta composta da almeno 2.500 soldati e dotata di unità navali e aeree per pattugliare il Mediterraneo orientale. L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano ellenico Ta Nea, secondo cui diversi piani, graditi a Tel Aviv, sono allo studio in questo senso da parte di alcuni ufficiali militari di alto grado di Atene e analisti dei tre Paesi. L’idea prevederebbe la formazione di forza di reazione rapida a livello di brigata, composta da circa 1.000 soldati greci, altrettanti israeliani e 500 ciprioti. A questi si aggiungerebbero poi uno squadrone dell’Aeronautica militare ellenica e uno dell’Aviazione dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Gas, gli Usa stringono accordi con Cipro, Grecia e Israele in chiave anti-Russia: “Ridurre la dipendenza da attori ostili”
Leggi anche: Servizio militare, Crosetto pensa a una nuova leva. Dalla Danimarca alla Grecia: dove è obbligatoria (e dove no)
Grecia, ministro Economia valuta "molto positivamente" accordo Euronext-Borsa di Atene - Il ministero dell'Economia e delle Finanze greco "valuta molto positivamente la possibilità di un accordo" che permetterebbe a Euronext di acquisire la Borsa di Atene. borsaitaliana.it
Mercati, anche Atene verso Euronext: trattative in corso per l’acquisizione della borsa greca valutata 400 milioni - Al momento Euronext riunisce le borse di Milano, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e gestisce il 25% del trading azionario in Europa Anche Atene potrebbe entrare nella famiglia di ... milanofinanza.it
DALLA GRECIA: POTREBBE ESSERE MCKISSIC IL COLPO DELLA TRAPANI SHARK L'indiscrezione arriva dalla Grecia, con McKissic che potrebbe essere in uscita dall'Olympiacos ed approdare in Italia. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.