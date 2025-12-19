L’indiscrezione dalla Grecia | Atene valuta una forza militare congiunta con Israele e Cipro nel Mediterraneo

Un’indiscrezione dalla Grecia suggerisce che Atene stia valutando la creazione di una forza militare congiunta con Israele e Cipro nel Mediterraneo. Con almeno 2.500 soldati e capacità navali e aeree, questa alleanza potrebbe rafforzare la presenza nella regione, aumentando la stabilità e la sicurezza. La proposta evidenzia un nuovo capitolo nelle relazioni tra i paesi, puntando a un ruolo più attivo nel controllo e nella difesa del Mediterraneo orientale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.