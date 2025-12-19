L' incidente a Ginostra isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi
Ginostra è sotto shock per la tragica perdita di Carmelo Parisi, l’operaio morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Carmelo, mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto. Un evento che ha scosso profondamente l’isola, lasciando un vuoto incolmabile e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza sul lavoro.
Stromboli sotto choc per la tragica morte di Carmelo Parisi, l'operaio morto ieri pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro. Il 37enne, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, stava lavorando nei pressi del piccolo porto di Ginostra per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi.
