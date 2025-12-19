L' incidente a Ginostra isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi

Ginostra è sotto shock per la tragica perdita di Carmelo Parisi, l’operaio morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Carmelo, mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto. Un evento che ha scosso profondamente l’isola, lasciando un vuoto incolmabile e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza sul lavoro.

© Messinatoday.it - L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi Stromboli sotto choc per la tragica morte di Carmelo Parisi, l'operaio morto ieri pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro. Il 37enne, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, stava lavorando nei pressi del piccolo porto di Ginostra per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L’Isola di Adamo ed Eva" Leggi anche: Morte Vessicchio, l’Italia lo piange sconvolta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi. Muore schiacciato da una ruspa un uomo di 30 anni. Incidente sul lavoro a Ginostra https://gazzettadelsud.it/p=2144991 - facebook.com facebook In #FiPiLi, in direzione mare: 1 km di coda per incidente al km 16+800 tra Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino. Per questo incidente si segnalano code in uscita a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze #viabiliTOS x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.