L’incapacità europea di dire | Follow the money

L’Europa sembra spesso incapace di seguire il flusso del denaro, di capire dove si nascondano le vere ragioni dietro le decisioni e i conflitti. “Follow the money”: un invito a mettere in luce le tracce finanziarie che rivelano i giochi di potere e le dinamiche nascoste. Solo seguendo i movimenti del denaro si può svelare il cuore pulsante di questioni complesse e di interessi nascosti.

© Ilfoglio.it - L'incapacità europea di dire: "Follow the money" Follow the money. Segui i movimenti del denaro, se vuoi capire il fulcro di un problema, di una decisione di potere, di un conflitto tra poteri. Ora è giudizio comune che. L'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas ha scritto su X: «Putin conta sulla nostra incapacità di agire. Non possiamo permetterci di fargli questo favore. Il prestito di ripara

