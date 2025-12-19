L' impronta di Infante sulla Procura di Foggia | Non sarò l' uomo solo al comando non esiste null' altro che la Legge
Questa mattina, nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, Enrico Infante si è insediato ufficialmente come nuovo Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Foggia, nel corso di una cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari e giudiziarie del territorio. Nel suo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Foggia, si insedia il nuovo procuratore Enrico Infante: tante emergenze, lavoriamo tutti insieme - Infante, foggiano, nato nel 1973, succede a Ludovico Vaccaro, anche lui foggiano, da aprile Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Enrico Infante alla guida della Procura di Foggia: nuovo corso nel segno della continuità - È Enrico Infante, magistrato foggiano di lunga esperienza, chiamato a guidare uno ... lucerabynight.it
NEO PROCURATORE FOGGIA Infante: “A Foggia illegalità in tante forme. Il rischio è l’indifferenza che diventa omertà” (F-VIDEO) - Foggia la sfida non è solo contro i reati, ma contro l’assuefazione ... statoquotidiano.it
