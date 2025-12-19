Libri Tra lei e me il nuovo giallo di Giampaolo Simi
Immergiti nel nuovo noir di Giampaolo Simi, “Tra lei e me”, un avvincente giallo che esplora le ombre di un interrogatorio cruciale. Con la sua scrittura coinvolgente, l’autore ci guida tra i lati oscuri della mente umana e la complessità della verità, lasciando il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.
L’ultimo libro noir di Giampaolo Simi, “Tra lei e me”, mette al centro l’interrogatorio di un presunto femminicida. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Sgomberata la ex Simi tra Paderno Dugnano e Cormano
Leggi anche: Festa del Cinema di Roma, il 21 ottobre “Premio Film Impresa”. Presenti: Giampaolo Letta, Mario Sesti, Caterina Taricano, Lorenza Lei, Michele Vietti
Libri: Piergiorgio Pulixi vince di nuovo il 'Ceresio in Giallo' - È Piergiorgio Pulixi, con il giallo "La libreria dei gatti neri" (Marsilio, 2023), il vincitore assoluto dell'edizione 2024- ansa.it
Libri, i nuovissimi gialli da portare in vacanza questa estate: da Cotti a De Cataldo, i consigli - Per gli appassionati di gialli c'è solo l'imbarazzo ... ilmessaggero.it
Le strade del giallo portano in libreria: 6 libri da leggere ora - Sei libri gialli arrivati in queste settimane sugli scaffali ribadiscono la potenza dell’indagine crime come forma di dialogo con la realtà. iodonna.it
Libri, “Tra lei e me” il nuovo giallo di Giampaolo Simi
Nuovo bonus libri 2026: in arrivo contributi per studenti delle superiori https://www.scuolainforma.news/nuovo-bonus-libri-2026-in-arrivo-contributi-per-studenti-delle-superiori/ #bonus - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.