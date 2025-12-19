Libri Fiorentino Roma Tre | Democrazia americana affronta sfide storiche nell' era Trump

La democrazia americana si trova oggi a un crocevia cruciale, attraversando sfide storiche che mettono alla prova i principi fondamentali del sistema. La trasformazione in atto riflette tensioni interne e cambiamenti globali, indicando un momento di grande importanza e riflessione per gli Stati Uniti e il mondo intero.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La democrazia americana attraversa una fase complessa e di grande trasformazione. È quanto emerge dall'analisi di Daniele Fiorentino, docente dell'Università Roma Tre, in occasione della presentazione del libro di Mario Del Pero 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump', presso il Centro Studi Americani a Roma. Secondo Fiorentino, la recente amministrazione Trump ha messo in discussione alcuni pilastri fondamentali della democrazia statunitense, pur introducendo elementi innovativi destinati a ridefinirne i tratti essenziali. “La democrazia americana sta affrontando una delle prove più dure della sua storia, ma non è l'unica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

