Libri Del Pero SciencesPo di Parigi | Democrazia americana in crisi Trump ne è il prodotto

La democrazia americana si trova attualmente in una fase di profonda crisi, un quadro che riflette trend condivisi da molte democrazie contemporanee. Del Pero, esperto di SciencesPo, analizza il contesto attuale evidenziando come figure come Trump siano il risultato di queste turbolenze. Un momento di riflessione sulle sfide e le fragilità delle istituzioni democratiche nel mondo odierno.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La democrazia americana attraversa una fase di grande difficoltà, ma la crisi non è esclusiva degli Stati Uniti e riflette tendenze comuni a molte democrazie contemporanee. È quanto ha sottolineato Mario Del Pero, professore ordinario di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti allo SciencesPo di Parigi, in occasione della presentazione a Roma del suo libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump'. Secondo Del Pero, la fragilità della democrazia americana non nasce con Donald Trump, ma lo stesso presidente ne è diventato il prodotto e l'agente primario: "È chiaro che una volta che Donald Trump arriva alla Casa Bianca diventa agente primario di questa difficoltà, esasperando divisioni interne e polarizzazione, rendendo più difficile governare, producendo violenza verbale legittimata persino dall'esecutivo.

