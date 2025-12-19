Libri Bernardi UniPg | Democrazia Usa a rischio Trump promuove atteggiamento neoimperiale'

In un panorama politico sempre più fragile, la democrazia americana si trova sotto minaccia, mentre figure come Trump promuovono atteggiamenti neoimperiali. Libri e analisi si moltiplicano per evidenziare queste tensioni, tra cui quella di Bernardi dell'Università di Perugia, che si unisce alla riflessione condividendo l'attenzione di Mario Del Pero sulla crisi democratica in atto.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Mario Del Pero ci presenta una democrazia compromessa, una democrazia prevalentemente a rischio, risultato sul quale sono molto d'accordo. Le tendenze della seconda amministrazione Trump sono quelle di una democrazia che tende a un atteggiamento neoimperiale. Questo emerge chiaramente anche dal documento del 25 novembre sulla National Security Doctrine". È quanto ha dichiarato Claudia Bernardi, docente all'Università degli Studi di Perugia, intervenendo in occasione della presentazione del libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump' di Mario Del Pero, presso il Centro Studi Americani a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

