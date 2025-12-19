Libera di Val d’Isere | Goggia la più veloce nella prima prova

Sofia Goggia domina la prima prova di sci alpino a Val d’Isere, facendo registrare il miglior tempo e lasciando le concorrenti americane a distanza. Vonn si piazza quarta, confermando la sua competitività. L’attenzione ora si concentra sulla seconda sessione di venerdì 19 dicembre e sulla gara di sabato mattina, con l’obiettivo di consolidare la posizione e puntare alla vittoria.

© Ecodibergamo.it - Libera di Val d'Isere: Goggia la più veloce nella prima prova SCI ALPINO. Sofia fa il vuoto davanti a treatlete Usa (Vonn quarta). Venerdì 19 dicembre seconda sessione e sabato mattina la gara. Domenica il superG.

