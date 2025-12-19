Tempo di lettura: < 1 minuto “Ricordare una figura come Domenico Fraternali è doveroso per la città di Avellino. Professionista di indiscusso valore e dotato di grande umanità, ha lasciato un’impronta importante sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello culturale, regalando a noi e ai posteri opere di pregio che contribuiscono ad impreziosire e a dare lustro al capoluogo”. Così l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, alla vigilia della cerimonia di intitolazione di uno slargo alla memoria dell’illustre avellinese. Quando, da sindaco, con delibera n.269 del 13102022 decisi di intitolargli lo spiazzale antistante la casa della cultura Victor Hugo, edificio da lui splendidamente riqualificato negli anni ’90, l’ho fatto perché avvertivo forte la necessità di rendere omaggio ad una figura così importante, che tanto ha dato e, attraverso i suoi lasciti, tanto continua a dare ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ex sindaco Festa omaggia Fraternali: “Si compie il mio iter”

Leggi anche: Ofelia Scian compie 103 anni, festa con i familiari e il sindaco

Leggi anche: La filiale compie 65 anni e il titolare del primo libretto di risparmio si presenta alla festa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

PRANZO DELL'AMICIZIA Mercoledì 17 dicembre 2025, durante la festa di Natale, il Sindaco e la Giunta hanno condiviso con i volontari e gli ospiti dei pranzi del mercoledi un momento conviviale e di scambio di auguri. L'Am - facebook.com facebook