L’ex Eridania verso la rinascita | qui sorgerà la nuova Questura e il parco verrà restituito ai cittadini

Un'area storica di Forlì si prepara a rinascere, trasformandosi in un punto di riferimento per la comunità. L'ex Eridania, situata a ridosso del centro, si ridisegna con un progetto che prevede la nascita di una nuova Questura e un parco pubblico restituito ai cittadini. Un intervento che unisce sicurezza e spazi verdi, per valorizzare e riqualificare un patrimonio urbano in attesa di una nuova vita.

