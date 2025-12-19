L’ex Eridania verso la rinascita | qui sorgerà la nuova Questura e il parco verrà restituito ai cittadini
Un'area storica di Forlì si prepara a rinascere, trasformandosi in un punto di riferimento per la comunità. L'ex Eridania, situata a ridosso del centro, si ridisegna con un progetto che prevede la nascita di una nuova Questura e un parco pubblico restituito ai cittadini. Un intervento che unisce sicurezza e spazi verdi, per valorizzare e riqualificare un patrimonio urbano in attesa di una nuova vita.
Una nuova vita all'ex Eridania, dove nell'area a destra di via Monte San Michele, andando verso il centro, sorgerà un presidio di sicurezza per i cittadini e la nuova sede della Questura di Forlì. Questa la novità più importante emersa durante la presentazione del “Piano città degli immobili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
