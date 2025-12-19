Nell’era dell’intelligenza artificiale, anche la guerra sta cambiando forma. Algoritmi che selezionano obiettivi, droni autonomi, sorveglianza predittiva e armi intelligenti stanno ridefinendo i confini tra tecnologia, etica e potere. Ma cosa succede quando le decisioni di vita o di morte vengono affidate a una macchina? Abbiamo posto queste domande ad Alec Ross, Distinguished Adjunct Professor presso la Bologna Business School nonché ex consigliere senior per l’innovazione presso il segretario di Stato degli Stati Uniti durante l’amministrazione del presidente Barack Obama, tra i massimi esperti riconosciuti a livello internazionale di intelligenza artificiale e geopolitica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ex consigliere dell’amministrazione Obama Alec Ross a TPI: “La guerra somiglia ai videogiochi e sarà sempre più algoritmica”

