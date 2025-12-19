L’ex Baracca di Capolago nel vecchio edificio scolastico una Casa delle associazioni
L’ex Baracca di Capolago, un tempo scuola, si trasforma in una Casa delle Associazioni di Varese, dando nuova vita a uno spazio storico. Un punto di incontro e partecipazione aperto a tutta la comunità, dove le realtà locali potranno condividere progetti, idee e iniziative. Un luogo che rinnova il legame tra quartiere e cittadini, promuovendo solidarietà e crescita collettiva.
Varese – Da edificio scolastico a casa delle associazioni. Nuova vita per l’ex scuola Baracca di Capolago, che diventerà un luogo di partecipazione aperto al quartiere. È quanto prevede l’accordo trentennale firmato a Palazzo Estense tra il Comune e una serie di enti del terzo settore ( nella foto ) a cui saranno assegnati gli spazi della struttura: la Banda Giuseppe Verdi, Feel the Gap, In Ludo Veritas, Aido e il Gruppo Folkloristico Bosino. “Grazie a un percorso articolato, con una serie di incontri rivolti al quartiere e alle realtà associative, è stato realizzato un bando dedicato”, spiega il sindaco Davide Galimberti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Marina di Vietri che cambia: al via l'abbattimento del vecchio edificio scolastico, spazio alla caserma dei Carabinieri
Leggi anche: Al via l’abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare: lì nascerà la nuova caserma dei Carabinieri
Da edificio scolastico a casa delle #associazioni: nuova vita per l'ex Baracca di #Capolago - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.