L’ex Baracca di Capolago nel vecchio edificio scolastico una Casa delle associazioni

L’ex Baracca di Capolago, un tempo scuola, si trasforma in una Casa delle Associazioni di Varese, dando nuova vita a uno spazio storico. Un punto di incontro e partecipazione aperto a tutta la comunità, dove le realtà locali potranno condividere progetti, idee e iniziative. Un luogo che rinnova il legame tra quartiere e cittadini, promuovendo solidarietà e crescita collettiva.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.