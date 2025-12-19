L'ex ambasciata americana diventa un hotel di lusso | una notte in suite costa quasi 30mila euro
Volete soggiornare in un posto davvero unico? Ecco l'ex ambasciata statunitense diventata un hotel di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ex ambasciata americana diventa un hotel di lusso: una notte in suite costa quasi 30mila euro - Si trova a Londra, per la precisione le cuore del quartiere di Mayfair, a Grosvenor Square, e nasconde una storia molto ... fanpage.it
