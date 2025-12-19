L’evoluzione delle abitudini di spesa degli italiani tra inflazione e credito digitale
L’andamento economico degli ultimi anni ha inciso in profondità sulle abitudini di consumo degli italiani. L’aumento dei prezzi dei beni essenziali, la volatilità dei costi energetici e una percezione generale di incertezza hanno spinto molte famiglie a ripensare il proprio modo di organizzare il bilancio. Le scelte di acquisto si sono fatte più ponderate, con una netta distinzione tra ciò che è percepito come necessario e ciò che può essere rimandato. Questa evoluzione non riguarda soltanto la rinuncia ad alcune spese accessorie, ma un vero e proprio ripensamento delle priorità. In diversi settori, dalla mobilità alla cura della casa, dagli elettrodomestici ai servizi, non si è osservato un calo uniforme della domanda, bensì un diverso approccio decisionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
