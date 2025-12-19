Levante torna sulla scena con il nuovo singolo “Sono Blu”, un brano energico e influenzato dalla cultura dei club. Attesa a Sanremo 2026, la cantautrice si prepara anche a un tour nei club italiani, a partire dal 29 aprile, promettendo di coinvolgere il pubblico con la sua musica vibrante e autentica.

© Lopinionista.it - Levante torna con “Sono Blu”: nuovo singolo elettronico e tour nei club dal 2026

La cantautrice Levante pubblica il brano “Sono Blu”, ispirato alla club culture. Attesa a Sanremo 2026 e in tour nei club italiani dal 29 aprile. Levante sorprende ancora. La cantautrice siciliana ha pubblicato il suo nuovo singolo “Sono Blu”, accompagnato da un videoclip diretto dal collettivo Broga’s Studio. Il brano segna una svolta elettronica nella sua produzione, con sonorità ispirate alla club culture internazionale e un’estetica anni ’90 ricreata attraverso l’uso di dispositivi vintage come MiniDV e Handycam digitali. artwork Sono Blu Levante – Luca Angelini Il video, online da mezzanotte, mostra Levante in una danza liberatoria immersa in una folla di corpi, simbolo di un respiro collettivo che supera la dimensione individuale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Levante torna dal vivo con Dell’amore – Club Tour 2026, le date e i biglietti

Leggi anche: Levante torna con “Dell’amore – Club Tour 2026”: le date

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In attesa di Sanremo 2026 Levante cambia pelle con “Sono blu”, un singolo elettronico prima nel tour nei club; Levante, ‘Sono blu’ (video e testo); LEVANTE il nuovo singolo “Sono Blu”; Sono blu, il nuovo singolo di Levante: significato della canzone e prime date del tour - VIDEO.

Levante, disponibile da domani il nuovo brano “Sono blu” - Prima di partecipare al Festival di Sanremo 2026 con "Se tu", Levante pubblicherà venerdì il nuovo brano "Sono blu", energico e ... spettakolo.it