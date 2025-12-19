Sabato 20 dicembre 2025 alle 16:15, il Ciutat de Valencia si prepara a ospitare un match di grande intensità tra Levante e Real Sociedad. Le due squadre, entrambe in cerca di riscatto, si sfidano in un incontro decisivo per risollevare le proprie sorti. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per un pomeriggio di passione e speranza.

© Infobetting.com - Levante-Real Sociedad (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ricevono i Txuri-urdin

Sabato pomeriggio di passione al Ciutat de Valencia: Levante e Real Sociedad si sfidano col medesimo proposito, ossia quello di uscire dalla crisi e trovare un po’ di luce. Entrambe le squadre versano in una situazione di classifica non piacevole e la risposta è stata la medesima: cambiare allenatore. I Granotas sono guidati ora da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Txuri-urdin

Leggi anche: Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Txuri-urdin

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Levante - Real Sociedad in Diretta Streaming | IT; La tripletta di Torres, la rete di Mikautadze e tutti gli altri gol Streaming | IT; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi; Sada Cruzeiro - Sir Sicoma Monini Perugia in Diretta Streaming | IT.

Il sabato de LaLiga si chiude col pari fra Valencia e Real Sociedad. Toljan non basta al Levante - Finisce in parità la sfida fra Valencia e Real Sociedad, valida per la prima giornata de LaLiga. tuttomercatoweb.com

Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it

#LaLiga: vincono #Barcellona , #RealMadrid e #AtleticoMadrid, rinviata #Levante-#Villarreal - facebook.com facebook

#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 15: una doppietta di Swedberg al Bernabéu stende il Real Madrid, ora a -4 dal Barcelona. Il Villarreal punta al secondo posto, Espanyol quinto; Levante da solo in ultima posizione. @StePicasso x.com