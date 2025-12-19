Levante-Real Sociedad sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Colpaccio basco al Ciutat de Valencia?
Sabato pomeriggio di passione al Ciutat de Valencia: Levante e Real Sociedad si sfidano col medesimo proposito, ossia quello di uscire dalla crisi e trovare un po’ di luce. Entrambe le squadre versano in una situazione di classifica non piacevole e la risposta è stata la medesima: cambiare allenatore. I Granotas sono guidati ora da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
