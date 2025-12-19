L’Europa trova l’intesa e raccoglierà 90 miliardi di euro per finanziare l’Ucraina

L’Europa ha finalmente raggiunto un accordo per raccogliere 90 miliardi di euro nei prossimi due anni, destinati a sostenere l’Ucraina. Dopo alcune resistenze e confronti sul piano di emissione del prestito di riparazione, le istituzioni europee vedono ora una via più chiara per rafforzare il proprio impegno nel supporto al paese. Questa decisione rappresenta un passo importante nella solidarietà e nella cooperazione continentale.

L'Europa raccoglierà 90 miliardi di euro per finanziare l'Ucraina nei prossimi due anni, dopo essersi scontrati con il piano per l'emissione del prestito di riparazione. Usare i beni russi avrebbe consentito all'Europa di sostenere la resistenza ucraina senza mettere risorse proprie, esponendo però i paesi membri a possibili ritorsioni legali da parte della Russia. Il Belgio era il paese maggiormente contrario, dato che tramite una sua società detiene 185 dei 210 miliardi di asset russi congelati in Europa. Di fronte a uno stallo sulle richieste del Belgio di ottenere garanzie illimitate prima di attingere ai beni russi immobilizzati ospitati nel Paese, quindi, i leader dell'Ue hanno optato per l'emissione di un debito comune per tenere a galla Kiev l'anno prossimo e nel 2027 a fronte del bilancio comune del blocco.

