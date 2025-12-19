L’Europa senza identità perde tempo buttando soldi per la nuova sede di Bruxelles

L’appello del Primo Ministro italiano alla moderazione delle spese dell’UE ha suscitato reazioni di sorpresa e polemica. Con 800 milioni di euro destinati alla ristrutturazione di Bruxelles, si solleva una questione cruciale: l’Europa rischia di perdere la propria identità e il senso di unità. Un intervento che invita a riflettere sulle priorità e sul valore di un investimento più consapevole e condiviso.

L'appello del Primo Ministro Italiano - nel corso di un Suo discorso in Parlamento - in favore della morigeratezza nelle spese da parte dell'Unione Europea (800 milioni di euro previsti per ristrutturazioni edilizie) è suonato, ai più, irrituale e irrispettoso. Ad altri ancora una sorta di critica superflua e demagogica a una istituzione, l'Unione Europea, che non merita simili attacchi. La polemica si accende e non v'è dubbio che si tocchino corde che sono proprie delle palinodie cosiddette sovraniste (esisterà prima o poi qualcuno che sia in grado di spiegarmi il significato politologico di codesto termine?) e che qui non è proprio il caso di evocare.

