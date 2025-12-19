L’Europa ha trovato l’accordo | prestito da 90 miliardi all’Ucraina Salta l’uso degli asset russi Mosca | Sconfitti von der Leyen-Merz Meloni | Ha prevalso il buonsenso

L’Europa ha finalmente trovato l’accordo su un prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina, escludendo l’uso di asset russi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra Mosca, che parla di sconfitta, e l’Italia, che esprime soddisfazione per aver prevalso il senso di responsabilità e il buonsenso. La notizia rappresenta un passo decisivo nel sostegno europeo a Kiev in un momento cruciale.

Roma, 19 dicembre 2025 – È arrivata nella notte la fumata bianca da Bruxelles: il Consiglio europeo ha raggiunto l’intesa sugli aiuti a Kiev. “Abbiamo un accordo – ha annunciato il presidente Antonio Costa alle 3 di questa notte – approvata la decisione di stanziare 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il periodo 2026-27. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto la parola data”. “Il pacchetto finanziario prevede un prestito a tasso zero che l’Ucraina dovrà rimborsare solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni”, spiega il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E aggiunge: “I beni russi congelati rimarranno bloccati finché la Russia non avrà pagato le riparazioni all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

