Nella notte, Bruxelles ha ufficializzato un accordo storico: 90 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, senza ricorrere agli asset russi. La decisione segna una vittoria diplomatica, con reazioni contrastanti da Mosca e Roma. Meloni esprime soddisfazione, sottolineando il ruolo del buonsenso, mentre la Russia commenta la sconfitta di alcune leadership europee. È il risultato di un’intesa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel sostegno all’Ucraina.

© Quotidiano.net - L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”

Roma, 19 dicembre 2025 – È arrivata nella notte la fumata bianca da Bruxelles: il Consiglio europeo ha raggiunto l’intesa sugli aiuti a Kiev. “Abbiamo un accordo – ha annunciato il presidente Antonio Costa – approvata la decisione di stanziare 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il periodo 2026-27. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto la parola data”. “Il pacchetto finanziario prevede un prestito a tasso zero che l’Ucraina dovrà rimborsare solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni”, spiega il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E aggiunge: “I beni russi congelati rimarranno bloccati finché la Russia non avrà pagato le riparazioni all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

