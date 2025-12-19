L’Europa ha trovato l’accordo | prestito da 90 miliardi all’Ucraina Salta l’uso degli asset russi Mosca | Sconfitti von der Leyen e Merz Meloni | Ha prevalso il buonsenso

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, Bruxelles ha ufficializzato un accordo storico: 90 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, senza ricorrere agli asset russi. La decisione segna una vittoria diplomatica, con reazioni contrastanti da Mosca e Roma. Meloni esprime soddisfazione, sottolineando il ruolo del buonsenso, mentre la Russia commenta la sconfitta di alcune leadership europee. È il risultato di un’intesa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel sostegno all’Ucraina.

l8217europa ha trovato l8217accordo prestito da 90 miliardi all8217ucraina salta l8217uso degli asset russi mosca sconfitti von der leyen e merz meloni ha prevalso il buonsenso

© Quotidiano.net - L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”

Roma, 19 dicembre 2025 – È arrivata nella notte la fumata bianca da Bruxelles: il Consiglio europeo ha raggiunto l’intesa sugli aiuti a Kiev. “Abbiamo un accordo – ha annunciato il presidente Antonio Costa – approvata la decisione di stanziare 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il periodo 2026-27. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto la parola data”.  “Il pacchetto finanziario prevede un  prestito a tasso zero che   l’Ucraina dovrà rimborsare solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni”, spiega il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E aggiunge: “I beni russi congelati rimarranno bloccati finché la Russia non avrà pagato le riparazioni all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”. Zelensky: “Grato a tutti i leader Ue”

Leggi anche: Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Europa ha trovato l’accordo | prestito da 90 miliardi all’Ucraina Salta l’uso degli asset russi Meloni | Ha prevalso il buonsenso Zelensky | Grato a tutti i leader Ue.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.