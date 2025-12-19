L’Europa ha deciso: un prestito di 90 miliardi all’Ucraina, con esclusione degli asset russi. La notizia, accolta con soddisfazione, segna un passo importante per il sostegno a Kiev. Meloni commenta con entusiasmo, mentre Zelensky esprime gratitudine ai leader europei. Nella notte, Bruxelles ha ufficializzato l’accordo che apre una nuova fase di assistenza e collaborazione.

© Quotidiano.net - L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”. Zelensky: “Grato a tutti i leader Ue”

Roma, 19 dicembre 2025 – È arrivata nella notte la fumata bianca da Bruxelles: il Consiglio europeo ha raggiunto l’intesa sugli aiuti a Kiev. “Abbiamo un accordo – ha annunciato il presidente Antonio Costa – approvata la decisione di stanziare 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il periodo 2026-27. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto la parola data”. “Il pacchetto finanziario prevede un prestito a tasso zero che l’Ucraina dovrà rimborsare solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni”, spiega il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E aggiunge: “I beni russi congelati rimarranno bloccati finché la Russia non avrà pagato le riparazioni all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

