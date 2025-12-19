La leucemia mieloide cronica rappresenta una sfida clinica significativa, ma nuove terapie come l’asciminib offrono speranza. Recentemente approvato dalla Commissione europea, questo farmaco si rivolge a pazienti adulti con LMC in fase cronica, includendo anche quelli già trattati o con diagnosi recente. Un passo avanti importante nella lotta contro questa patologia, che apre nuove prospettive di cura e miglioramento della qualità di vita.

© Iltempo.it - Leucemia mieloide cronica, esperto 'asciminib per bisogni clinici irrisolti'

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha recentemente approvato asciminib per il trattamento di tutti i pazienti adulti con leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia positivo (Lmc-Cp Ph+), sia di nuova diagnosi che precedentemente trattati. Questa decisione viene considerata dagli esperti un importante passo avanti nella gestione della malattia, offrendo una nuova opzione terapeutica caratterizzata da un meccanismo d'azione innovativo e da un profilo di efficacia e tollerabilità favorevole, che risponde a bisogni clinici ancora irrisolti. L'approvazione - ricorda una nota - si basa sui risultati dello studio di fase III Asc4First in cui asciminib, il primo inibitore Stamp per il trattamento della leucemia mieloide cronica, dimostra, nei pazienti di nuova diagnosi, un beneficio clinico superiore rispetto a tutti gli altri inibitori tirosin-chinasici (Tki) disponibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

