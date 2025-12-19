L’età della grande paralisi globale | ecco perché nessuno può sfidare il duopolio di Usa e Cina
Un paradosso affligge l’attuale situazione politica mondiale. Per la prima volta in almeno tre secoli, nessuna potenza emergente pare davvero capace di sovvertire gli equilibri internazionali. Eppure questa mancanza di concorrenza non porta stabilità. Al contrario, la competizione bipolare tra le ultime superpotenze rimaste, Stati Uniti e Cina, si fa sempre più aspra mentre il resto del mondo, Europa in testa, non può far altro che adeguarsi. Una configurazione inedita che inaugura una nuova era di paralisi dei rapporti globali in un contesto di crescente disordine mondiale. Motori inceppati Scorrendo le notizie dall’estero, la politica internazionale sembra tutt’altro che paralizzata ma i numeri non mentono. 🔗 Leggi su Tpi.it
