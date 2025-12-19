L’eroe dei cieli d’Europa Ridolfi breve e gloriosa vita dell’aviatore forlivese

Luigi Ridolfi, l’eroe dei cieli europei, rappresenta un simbolo di passione e coraggio. Il libro di Saverio Simeone ripercorre la sua breve ma intensa vita, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia dell’aviazione forlivese, radicata fin dai primi voli con mongolfiere e dirigibili. Un viaggio tra passione, innovazione e grandi imprese, che rende omaggio a un protagonista indimenticabile dell’epoca.

© Ilrestodelcarlino.it - L'eroe dei cieli d'Europa. Ridolfi, breve e gloriosa vita dell'aviatore forlivese Interessante e documentato il libro ' Luigi Ridolfi 1894-1919. Aviatore forlivese ' scritto e auto pubblicato da Saverio Simeone (foto); l'opera ci restituisce una Forlì dove la passione del volo risale alla prima metà dell'Ottocento, prima con le mongolfiere, poi con i dirigibili fino ad arrivare al 1911, quando si effettueranno i primi decolli da Piazza d' Armi, l'attuale stadio. Il libro sarà presentato domani alle 16 in via Piero Maroncelli all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Presente l'autore. L'aeroporto forlivese è non a caso intitolato a Luigi Ridolfi di Pievequinta, che prende il brevetto di pilota aviatore nel 1915, diventando poi, grazie alle sue capacità tecniche e di ardimento come istruttore della Caproni, pilota di bombardieri.

