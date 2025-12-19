Giovedì 18 dicembre, su Rai 1, un episodio di L’Eredità ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Durante la puntata, Stefano ha sorpreso tutti annunciando:

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Stefano spiazza tutti: "Mi fermo su Landini"

Giovedì 18 dicembre è andata in onda su Rai 1 una nuova episodio de L'Eredità, il popolare quiz preserale presentato da Marco Liorni. Il conduttore ha accolto con entusiasmo il campione in carica Stefano, reduce dalla recente vittoria che ha sancito la fine del regno del precedente dominatore Marcello.Insieme a lui hanno partecipato: Daniela originaria di Salerno, Andrea proveniente da Milano, Claudia da Ferrara, Giosuè da Latina, Matilde al suo secondo giorno di gara e un altro Stefano anch'egli milanese. Liorni ha lanciato la sfida con il classico "Giochiamo?", accolto da un coro entusiasta del pubblico presente in studio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Sabatini spiazza tutti su Conte: «Non mi pare sorprendente questa scelta, non ci vedo nulla di strano…». A cosa ha fatto riferimento sull’ex Juve!

Leggi anche: “Mi fermo, ho un tumore”: shock nella musica, l’annuncio gela tutti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È iniziato il processo di secondo grado per l'eredità di Stefano D'Orazio - facebook.com facebook