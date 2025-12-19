L’eredità di Pippo Baudo resta un mistero | cosa sta succedendo tra i figli e Dina Minna a tre mesi dall’apertura del testamento

Roma, 19 dicembre 2025 – L' eredità di Pippo Baudo, a distanza di mesi dall'apertura del testamento avvenuta il 9 settembre 2025, è diventata un caso che oscilla tra il rispetto per le ultime volontà del conduttore e una complessa trattativa legale. Sommario Eredità di Pippo Baudo, la mela della discordia. La posizione dei figli. La reazione di Dina Minna. I possibili scenari. "L'Ultimo Saluto a Pippo Baudo: Un Gigante della Televisione Italiana Celebrato al Teatro delle Vittorie" Eredità di Pippo Baudo, la mela della discordia. Il punto di rottura non è l'assenza di un testamento, ma il suo contenuto inaspettato.

