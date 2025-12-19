Nessuna falsa speranza, solo il richiamo alla dura realtà contemporanea. Disilluso ma determinato, nel suo primo Messaggio per la Pace Leone XIV dipinge un quadro cupo, attraversato da tensioni globali e da un diffuso ritorno alla logica della forza. Un testo destinato, come da tradizione, alle cancellerie di tutto il mondo, ma che contiene un chiaro monito severo a quella parte dell’Europa sempre più coinvolta in una corsa al riarmo presentata come inevitabile. Il Pontefice non usa giri di parole, va dritto al punto: l’uso della fede per giustificare guerre e operazioni militari è «blasfemia». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, stoccata tremenda all’Europa del riarmo: «Blasfemo usare la fede per giustificare operazioni militari»

