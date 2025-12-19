Leone XIV stoccata tremenda all’Europa del riarmo | Blasfemo usare la fede per giustificare operazioni militari
Nessuna falsa speranza, solo il richiamo alla dura realtà contemporanea. Disilluso ma determinato, nel suo primo Messaggio per la Pace Leone XIV dipinge un quadro cupo, attraversato da tensioni globali e da un diffuso ritorno alla logica della forza. Un testo destinato, come da tradizione, alle cancellerie di tutto il mondo, ma che contiene un chiaro monito severo a quella parte dell’Europa sempre più coinvolta in una corsa al riarmo presentata come inevitabile. Il Pontefice non usa giri di parole, va dritto al punto: l’uso della fede per giustificare guerre e operazioni militari è «blasfemia». 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Perché Leone XIV fa bene a non usare la parola “genocidio” su Gaza
Leggi anche: Leone XIV: “non usare le religioni come armi o muri”
Leone XIV: «In 10 parole c'è la forza del Vangelo» - La fede cristiana in 10 parole" (Libreria Editrice Vaticana, 144 pagine, 15 euro) disponibile da oggi. avvenire.it
Leone XIV, il libro scala le classifiche: «Se volete sapere davvero qualcosa su di me leggetelo» - Si sta caratterizzando per uno stile metodico, pacato, avanzando con prudenza, a volte rasentando quasi la diffidenza. ilmessaggero.it
Leone XIV: “basta guerre, con i loro cumuli di morti” - “Insieme ribadiamo l’impegno al dialogo e alla fraternità, voluto dai padri conciliari, che ha dato tanti frutti”. agensir.it
Che stoccata Antonio Conte al format della Supercoppa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.