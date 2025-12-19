leonardo maria del vecchio rileva il 30 per cento de il giornale

Leonardo Maria Del Vecchio entra nel mondo dell’editoria con una mossa strategica, acquisendo il 30% de Il Giornale. Dopo il rifiuto di Exor all’offerta per Gedi, l’imprenditore italiano sceglie di investire su una testata storica, rafforzando la sua presenza nel settore e aprendo nuovi scenari per il futuro dell’informazione in Italia.

Dopo il no di Exor all’offerta presentata per Gedi, Leonardo Maria Del Vecchio entra nel mondo dell’editoria puntando su Il Giornale. LMDV Capital, holding di investimento dell’erede del patron di Luxottica, ha infatti sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 30 per cento del quotidiano da Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci. «L’operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell’informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l’obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica», si legge in una nota di Tosinvest. 🔗 Leggi su Lettera43.it

