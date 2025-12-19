Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce una quota del 30% de “Il Giornale”, segnando un importante passo nel panorama editoriale italiano. Dopo aver tentato di rilevare il gruppo Gedi, noto per le sue testate come La Repubblica e La Stampa, ora rafforza la sua presenza nel settore attraverso questa partecipazione strategica. Un'operazione che potrebbe avere ripercussioni significative nel mondo dell'informazione e della comunicazione in Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de “il Giornale”: a lui una quota del 30%

Dopo avere provato a rilevare il gruppo Gedi (il gruppo che pubblica, tra gli altri, la Repubblica e La Stampa ) Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de il Giornale. La sua holding di investimento, la Lmdv, acquisisce una quota del 30%. A dare l’annuncio ufficiale è stata la finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci. Il quartogenito del fondatore di Luxottica scomparso nel 2022, entra così nel mondo dell’editoria puntando sul quotidiano fondato da Indro Montanelli nel 1974. “L’operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell’informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l’obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica”, si legge in una nota della società della famiglia Angelucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

