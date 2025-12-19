Leonardo Caffo pena dimezzata per i maltrattamenti | seguirà un corso di recupero

Leonardo Caffo ottiene una pena dimezzata per i maltrattamenti e dovrà seguire un corso di recupero. L’intellettuale ha commentato la vicenda definendola un abominio, sottolineando come, in un contesto storico complesso e segnato dal clima, si paghi un prezzo elevato, nonostante l’indipendenza della magistratura. La sua posizione suscita discussioni sulla giustizia e le responsabilità personali.

Leonardo Caffo diceva: «Mandarmi a processo è stato un abominio, soprattutto in un periodo storico allucinante, dove è evidente che si paga lo scotto del clima, e questo nonostante l’indipendenza della magistratura». E aggiungeva: « Michela (Murgia, ndr ) l’ho sentita il giorno prima che morisse, sapeva tutto di me. Mi avrebbe invitato alla fiera (del libro, ndr ), se ne sarebbe sbattuta delle critiche e li avrebbe asfaltati tutti. E penso che l’avrebbe dedicata a me (invece che a Giulia Cecchettin, ndr, come aveva fatto Chiara Valerio )». Ieri la Corte d’Appello ha accettato il concordato tra la difesa e l’accusa nel processo per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e madre di sua figlia. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Per il filosofo Leonardo Caffo pena dimezzata in appello: “Entro 6 mesi deve fare un percorso di recupero per uomini maltrattanti” Leggi anche: Leonardo Caffo, pena dimezzata dalla Corte di Appello di Milano: 2 anni di reclusione per maltrattamenti alla ex Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Leonardo Caffo, dimezzata in appello la pena: 2 anni per maltrattamenti alla ex; Leonardo Caffo, pena dimezzata in appello: due anni con la condizionale. E seguirà un percorso di recupero per uomini maltrattanti; Processo al filosofo Caffo, pena dimezzata a 2 anni in Appello; Per il filosofo Leonardo Caffo pena dimezzata in appello: “Entro 6 mesi deve fare un percorso di recupero per uomini maltrattanti”. Leonardo Caffo, pena dimezzata per i maltrattamenti: seguirà un corso di recupero - La Corte d'Appello ha accettato il concordato tra la difesa e l'accusa nel processo per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna e madre di sua figlia ... open.online

