L’energia di Cefla a servizio di Igor Tre impianti imolesi in Piemonte | Unire sostenibilità e innovazione

Cefla mette la sua energia al servizio di Igor, portando innovazione e sostenibilità in Piemonte. Tre impianti imolesi si uniscono in un centro nevralgico che produce, gestisce e ottimizza l’energia per lo stabilimento, creando un modello di efficienza e rispetto ambientale. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile, dove tecnologia e responsabilità si incontrano per valorizzare ogni singola risorsa.

© Ilrestodelcarlino.it - L'energia di Cefla a servizio di Igor. Tre impianti imolesi in Piemonte: "Unire sostenibilità e innovazione" Un unico centro nevralgico per produrre, gestire e ottimizzare l'energia necessaria allo stabilimento. È questa la logica dell' energy hub che nascerà a Cameri (Novara), dove Cefla e Igor Gorgonzola hanno siglato un accordo strategico per la realizzazione di tre impianti di cogenerazione a servizio del sito produttivo piemontese. L'intesa affida a Cefla la realizzazione e gestione di due impianti a fuel cell Nova Solution e di un terzo impianto con motore endotermico. I tre impianti consentiranno di coprire circa il 40% del fabbisogno elettrico e circa il 20% di quello termico dello stabilimento Igor.

