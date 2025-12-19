Lele Mora rompe con Corona? Registra tutto tradisce gli amici Non gli risponderò più

Si consuma (forse) una rottura clamorosa nel mondo del gossip italiano. Lele Mora, storico manager dei vip ed ex agente di Fabrizio Corona, ha dichiarato che non risponderà più alle chiamate dell’ex re dei paparazzi. La decisione arriva dopo le rivelazioni esplosive fatte da Corona nel suo podcast Falsissimo sul presunto scandalo che coinvolge Alfonso Signorini e il Grande Fratello. Durante una diretta su TikTok con Viviana Bazzani e Mister Ross, Lele Mora non ha usato mezzi termini per commentare quanto accaduto. “Io non avrei mai fatto una cosa del genere, non sarei mai andato a tradire un amico o un’altra persona, sono dei tradimenti” ha dichiarato con fermezza l’ex manager, riferendosi al metodo utilizzato da Corona per ottenere informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

