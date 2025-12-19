Legnini indagato sui dossier della finanza l' ex vicepresidente del Csm sarà interrogato lunedì

Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato chiamato a comparire in interrogatorio lunedì nell’ambito di un’inchiesta che lo riguarda per accesso abusivo e rivelazione di segreto d’ufficio. Il suo nome è emerso nelle indagini su sistemi di spionaggio e dossieraggi, tra cui le operazioni di Equalize e la Squadra Fiore, sollevando nuovi dubbi sulla gestione delle informazioni riservate.

Indagato Giovanni Legnini - L'accusa: avrebbe aiutato un amico imprenditore facendogli ottenere dossier riservati dalla Guardia di Finanza. rainews.it

Leggi su Tgr Abruzzo Indagato Giovanni Legnini L'accusa: avrebbe aiutato un amico imprenditore facendogli ottenere dossier riservati dalla Guardia di Finanza. Verrà interrogato il 22 dicembre. Si difende: "estraneo ai fatti" - facebook.com facebook

Indagato Giovanni Legnini x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.