Leggende Pokémon Z-A | come trovare il venditore segreto di Tecniche esclusive
Durante l’esplorazione della Dimensione Mega in Leggende Pokémon Z-A, potrai scoprire un venditore segreto che offre Tecniche esclusive. Trovare questo personaggio nascosto ti permetterà di potenziare al massimo il tuo Pokémon e sbloccare nuove possibilità di gioco. Ecco come individuare il venditore e ottenere tutte le Tecniche uniche disponibili nel contenuto aggiuntivo.
Durante l’esplorazione della Dimensione Mega, il contenuto aggiuntivo di Leggende Pokémon Z-A, inizierai a sbloccare diverse missioni secondarie opzionali. Una di queste porta alla scoperta di un venditore segreto, nascosto in un vicolo poco visibile, specializzato nella vendita di Tecniche esclusive. Le mosse che propone non sono reperibili in nessun’altra parte del gioco, rendendo questo incontro l’unico modo per ottenerle. Tecniche esclusive e valuta speciale. Il mercante mette in vendita mosse molto potenti per quasi tutte le tipologie di Pokémon. Non accetta Pokédollari, ma solo Schegge Mega, una valuta speciale ottenibile distruggendo i cristalli presenti nelle distorsioni iperspaziali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
