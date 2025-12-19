Legge di Bilancio sulle pensioni salta tutto | vince la Lega

Nella recente discussione sulla Legge di Bilancio, spiccano le novità che coinvolgono il settore pensionistico e gli investimenti. La Lega ottiene una vittoria importante, con un emendamento depositato al Senato che proroga l’iperammortamento fino al 2028 e introduce nuove restrizioni sugli investimenti green, insieme a una rimodulazione del Pnrr. Questi cambiamenti potrebbero influenzare significativamente il panorama economico e sociale del paese.

È stato depositato in commissione Bilancio al Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra. Il testo contiene le misure sull’iperammortamento, nella stessa formulazione precedente e quindi con la proroga al 2028 e la stretta sugli investimenti green, e la rimodulazione del Pnrr. Saltano invece, così come annunciato nella nottata, tutte le misure sulle pensioni. Le misure confluiranno in un Dl che dovrebbe approdare in uno dei prossimi due Cdm attesi fino a fine anno. La Lega. «C’è stata questa decisione perché la Lega ha posto un problema politico sulle coperture previdenziali. Troveremo una soluzione, chiaramente salvaguardando anche tutti gli aspetti che riguardano imprese, imprenditori e Zes», dice il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. 🔗 Leggi su Open.online

