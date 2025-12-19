Legge di Bilancio sulle pensioni e il Tfr salta tutto | vince la Lega

La legge di Bilancio rischia di cambiare radicalmente, con la Lega che ottiene importanti modifiche. In commissione al Senato è stato depositato un nuovo emendamento del governo, che riguarda misure come l’iperammortamento fino al 2028 e la revisione degli investimenti green, oltre alla rimodulazione del Pnrr. Le decisioni a breve potrebbero avere ripercussioni significative su pensioni e Tfr.

È stato depositato in commissione Bilancio al Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra. Il testo contiene le misure sull’iperammortamento, nella stessa formulazione precedente e quindi con la proroga al 2028 e la stretta sugli investimenti green, e la rimodulazione del Pnrr. Saltano invece, così come annunciato nella nottata, tutte le misure sulle pensioni. Le misure confluiranno in un Dl che dovrebbe approdare in uno dei prossimi due Cdm attesi fino a fine anno. Saltano anche le misure sul trattamento di fine rapporto. La Lega. «C’è stata questa decisione perché la Lega ha posto un problema politico sulle coperture previdenziali. 🔗 Leggi su Open.online

Manovra 2026, le novità: pensioni più lontane e Tfr silenzio-assenso per i giovani - Le modifiche alla legge di Bilancio più sostanziali riguardano le pensioni anticipate, che attualmente permettono di ritirarsi dal lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi. tg.la7.it