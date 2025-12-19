Legge 104 e smart working 2026 | diritti priorità e 10 ore per cure
Legge 104 e smart working non sono la stessa cosa: i permessi e le tutele su sede e trasferimenti non accendono automaticamente il lavoro da remoto. Oggi però la chiave è l’organizzazione, grazie agli accomodamenti ragionevoli, alle policy aziendali e alle priorità previste in alcuni casi al rientro da periodi complessi. L’articolo chiarisce quando l’azienda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Legge 104, 10 ore in più di permesso e priorità nello smart working dal 2026
Leggi anche: Legge 104 e smart working: diritti e come richiederlo
Legge 104: cosa succede dal primo gennaio e cos'è lo smart working prioritario; Legge 104, congedo fino a due anni e smart working prioritario per i lavoratori fragili: nuova Legge 106/2025; Smart working per chi assiste familiari con disabilità (ai sensi della «104»), come richiederlo; Smart working prioritario per chi ha la 104: cosa cambia dal 1° gennaio 2026.
Legge 104 e smart working prioritario: tutte le novità a partire da gennaio 2026 - Infatti, saranno aumentati i benefici per i lavoratori fragili, primo fra tutti lo smart working prioritario. ildigitale.it
Legge 104, cosa cambia da gennaio 2026: chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritario - Dal 2026 cambiano le tutele per i lavoratori fragili: con la Legge 106/2025 arriva infatti un congedo straordinario fino a 24 mesi e la priorità assoluta ... fanpage.it
Legge 104, le novità del 2026: congedo straordinario e smart working - Ci saranno novità a maggiore tutela dei malati e dei loro familiari. businesspeople.it
La Legge 104 2026 introduce diritti per lo smart working dei lavoratori con disabilità e patologie gravi. Scopri di più. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.