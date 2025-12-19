Lega | Ferrini granitico nel scaricare responsabilità ma se Cesena è insicura è anche colpa sua

L'assessore Luca Ferrini, in carica da oltre sei anni, si mostra deciso nel respingere le critiche sulla sicurezza a Cesena. Tuttavia, il dibattito si infiamma, sottolineando come, nonostante le sue difese, i problemi di insicurezza persistano, sollevando interrogativi sulla reale efficacia delle politiche adottate e sulla responsabilità condivisa di questa situazione.

“L’assessore Luca Ferrini è granitico: da più di sei anni detiene la delega alla sicurezza e Cesena è sempre più insicura. Non è tutta colpa sua, ovviamente, ma certamente Ferrini ha assorbito le tipiche modalità del Pd: negare e scaricare responsabilità, preferibilmente sul Governo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Il Pd difende l’assessore: "La città non è insicura, pieno sostegno a Ferrini"

Leggi anche: Adam Raine, OpenAI sta cercando di scaricare le responsabilità del suicidio sul 16enne e la sua famiglia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale - facebook.com facebook