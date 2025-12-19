L’economia regionale nel 2025 cresce dello 0,6%
L’economia dell’Emilia-Romagna nel 2025 mostra segni di ripresa, con una crescita del Pil dello 0,6%. Nonostante le sfide globali, il settore industriale si rafforza e l’occupazione aumenta, confermando il ruolo di questa regione come motore di sviluppo. Le previsioni per il 2026 indicano un ulteriore miglioramento, sottolineando la resilienza e il dinamismo dell’economia emiliano-romagnola.
Prodotto interno lordo in aumento, occupazione in crescita, industria in ripresa. Migliora ancora, nonostante le incognite legate alla situazione internazionale, l’economia dell’Emilia-Romagna: a fine 2025 il Pil segna +0,6%, con la previsione è di arrivare a +0,9% nel 2026, mentre per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
