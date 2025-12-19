L' economia locale nonostante le tensioni internazionali l' Emilia Romagna cresce | Ora investiamo sull' intelligenza artificiale

L’economia dell’Emilia-Romagna continua a mostrare segnali di crescita, nonostante le sfide globali. Con il prodotto interno lordo in aumento e l’occupazione in forte espansione, la regione punta ora sull’intelligenza artificiale per consolidare il suo sviluppo. Le previsioni indicano un progresso costante fino al 2026, confermando il ruolo di questa Terra come motore economico, resiliente e innovativo.

Prodotto interno lordo in aumento, occupazione in crescita, industria in ripresa. Migliora ancora, nonostante le incognite legate alla situazione internazionale, l’economia dell’Emilia-Romagna: a fine 2025 il Pil segna +0,6%, con la previsione è di arrivare a +0,9% nel 2026, mentre per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

