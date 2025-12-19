Sabato prenatalizio al PalaBiagi, l’Eclisse calcio a 5 si prepara a scrivere una pagina storica affrontando il Bologna futsal nel primo turno di coppa Velez. Un appuntamento speciale che promette emozioni e spettacolo, in un match destinato a restare impresso nella memoria della società. La città si prepara a vivere un momento di grande entusiasmo e passione sportiva.

© Ilrestodelcarlino.it - L’Eclisse festeggia al PalaBiagi la prima storica sfida col Bologna

Sabato prenatalizio con festa al PalaBiagi, per l’Eclisse calcio a 5. Domani alle 15 i padroni di casa affronteranno, in occasione del primo turno di coppa Velez, i ‘colleghi’ del Bologna futsal, in una sfida comunque destinata a rimanere negli annali della società. I lizzanesi, in oltre trent’anni di vita, non hanno mai incontrato i rossoblù che, attualmente, militano nel campionato di serie C2. E se sul piano sportivo la sfida sarà tutt’altro che semplice, una cosa è già sicura: l’Eclisse non si lascerà sfuggire l’occasione per concludere il pomeriggio con una bella festa. Dopo la partita dei ragazzi dell’Under 15 che sfideranno il Cus Ferrara alle 18, uno stand gastronomico sfornerà ciacci, birra e vin brulè a ripetizione per la gioia dei presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Bologna già al lavoro per la sfida col Parma: tegola Vitik, out 3 settimane

Leggi anche: Pamela Noutcho ha l’occasione Mondiale: al PalaDozza una storica prima volta per la Bologna della boxe

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La missione Proba-3 dell’Esa festeggia un anno nello spazio con un bilancio molto positivo: oltre 50 eclissi solari artificiali per studiare la corona solare Come vengono realizzate queste eclissi Scopri di più Globalscience shorturl.at/N07gE x.com

Eclissi Events. . – – – – Festeggia l’arrivo del 2026 in grande stile nel cuore di Bologna, con una serata esclusiva all’insegn - facebook.com facebook