Lecco avrà presto un piazzale intitolato a Pino Galbani

A Lecco nasce un nuovo spazio dedicato a Pino Galbani. Il piazzale antistante le sedi di Cgil e Cisl su via Besonda Inferiore si arricchisce di un nome che onora la memoria di una figura importante del movimento sindacale locale. Un gesto che celebra l'impegno e i valori di chi ha contribuito a costruire un futuro migliore per la comunità lecchese.

