Lecco avrà presto un piazzale intitolato a Pino Galbani
A Lecco nasce un nuovo spazio dedicato a Pino Galbani. Il piazzale antistante le sedi di Cgil e Cisl su via Besonda Inferiore si arricchisce di un nome che onora la memoria di una figura importante del movimento sindacale locale. Un gesto che celebra l'impegno e i valori di chi ha contribuito a costruire un futuro migliore per la comunità lecchese.
Il piazzale antistante le sedi locali dei sindacati Cgil e Cisl, che si affaccia su via Besonda Inferiore, prende il nome di "piazzale Pino Galbani". La proposta di intitolazione, avanzata da Cgil Lecco e Cisl Monza Brianza Lecco, è stata approvata dalla giunta comunale nel corso della seduta di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
