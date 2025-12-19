Unilever annuncia un nuovo capitolo con la nomina di Leandro Barreto come nuovo Chief Marketing Officer, a partire dal primo gennaio. Con un background solido e una visione innovativa, Barreto guiderà le strategie di marketing dell'azienda verso nuovi traguardi, rafforzando il legame con i consumatori e consolidando la posizione di Unilever nel mercato globale. Un cambio di guida che promette di portare energia e nuove idee al brand.

© Lettera43.it - Leandro Barreto nuovo Chief Marketing Officer di Unilever

Cambio della guardia ai vertici di Unilever: dal primo gennaio il nuovo Chief Marketing Officer sarà Leandro Barreto. Subentrerà a Esi Eggleston Bracey, al passo d’addio dopo otto anni in azienda. Barreto è entrato in Unilever nel 2003 e da allora ha ricoperto numerosi incarichi nel gruppo, soprattutto nel marchio Dove. Dal 2024 era Chief Marketing Officer per la divisione Beauty and Wellbeing, che raggruppa brand come Clear, Dove, Sunsilk, TRESemmé e Vaseline. 🔗 Leggi su Lettera43.it

