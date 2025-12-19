Le tre vittorie di Meloni e il braccio di ferro con Merz

Alle prime luci dell’alba, Giorgia Meloni si prepara a fare il punto su un Consiglio europeo tra i più intensi e decisivi della sua legislatura. Con tre vittorie importanti alle spalle e un acceso confronto con Merz, l’attenzione si concentra sui risultati ottenuti e sulle sfide ancora da affrontare. La giornata promette di essere cruciale per il futuro dell’Italia e dell’Europa, mentre le ore si fanno sempre più decisive.

© Ilgiornale.it - Le tre vittorie di Meloni e il braccio di ferro con Merz nostro inviato a Bruxelles Mancano pochi minuti alle tre e mezzo del mattino quando Giorgia Meloni si presenta alla Lanterna di Palazzo Europa per fare il punto su quello che è senza dubbio il Consiglio europeo più lungo e complesso della legislatura. D’altra parte, la discussione sugli strumenti finanziari di sostegno all’Ucraina – certamente il dossier più delicato del summit di Bruxelles – è andata avanti fino alle tre del mattino, con una soluzione che negli ultimi giorni – ma anche giovedì scorso, quando si è aperto l’ultimo Consiglio Ue del 2025 – sembrava impraticabile: mettere da parte l’utilizzo degli asset russi congelati (strada caldeggiata dalla stessa Commissione, oltre che dall’asse Germania-Polonia e da Nordici e Frugali) e procedere con un prestito dell’Ue con bond raccolti sui mercati e garantito dal margine di manovra del bilancio Ue, prestito che permetta di fornire a Kiev 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Elezioni Campania, idea Sangiuliano capolista: braccio di ferro tra FdI e Fi su Ciriell. Meloni: «Non punto al Colle» Leggi anche: Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova: tie-break da urlo in Superlega Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le tre vittorie di Meloni e il braccio di ferro con Merz - Passa la linea della premier (che fa sponda con Belgio e Ungheria). ilgiornale.it

Dalla prima pagina - Le “picconate” di FdI al Green Deal: Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, si aspetta vittorie nella lotta contro il Green Deal e le misure climatiche dell'Unione europea, dallo stop al motore endotermico alla tassa sulle emissioni di carbo - facebook.com facebook

#tagada Le critiche di Vittoria Baldino (M5S) alla premier Giorgia Meloni sulla manovra x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.