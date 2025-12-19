Il 18 settembre 2024 il fiume Lamone si è esondato, provocando gravi danni a Traversara. Le indagini rivelano tre alluvioni, disastro colposo e rischi legati alle opere di ripristino, con 12 persone iscritte nel registro degli indagati a Ravenna. Un evento che ha messo in evidenza criticità e responsabilità nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio.

© Ilrestodelcarlino.it - Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati

Ravenna, 18 dicembre 2025 – Il Lamone era letteralmente esploso quella notte del 18 settembre dell’anno scorso travolgendo l’abitato di Traversara. La devastazione e il fango avevano toccato pure la vicina Boncellino. Era la terza volta in meno di un anno e mezzo che un’alluvione flagellava il territorio ravennate. Ricostruzione post alluvione, boom di richieste per il bando paratie: oltre 4.700 domande La procura presenta il conto: 12 avvisi di conclusione indagine. Il conto lo ha ora presentato la procura: 12 avvisi di conclusione indagine che sono serviti anche da avvisi di garanzia. Perché, almeno fino alle notifiche di questa mattina, il fascicolo risultava ufficialmente aperto per disastro colposo a carico di ignoti: reato a cui si è ora aggiunta l’ipotesi di pericolo di disastro legato agli interventi realizzati in seguito già alle prime due alluvioni, quelle del maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

